Турист откусил мужчине кончик носа во время драки в баре в Европе

Krone: британский турист откусил мужчине кончик носа на курорте в Австрии

Британский турист подрался с соотечественником в баре горнолыжного курорта в Европе и откусил оппоненту кончик носа. Об этом сообщает местная газета Krone.

Уточняется, что потасовка началась внутри заведения в австрийском городе Иннсбрук, но вскоре конфликтующие вышли на улицу. Там 50-летний мужчина во время драки откусил 29-летнему путешественнику часть кожи. После случившегося виновный скрылся вместе с двумя друзьями, однако очевидцы направились вслед за ними.

Позже полиции удалось задержать и арестовать нападавшего, однако его дальнейшая судьба не уточняется.

Ранее корейский турист с инвалидностью попал в больницу после нападения двух россиян в Таиланде. Инцидент произошел вечером 29 января в районе Чонбури на курорте Паттайя. Двое мужчин, предположительно, русских, напали на 29-летнего корейца и разбили ему голову.