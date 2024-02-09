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18:01, 9 февраля 2024Россия

Участника СВО обокрали в коридоре госпиталя после ампутации на 400 тысяч рублей

Бойца СВО обокрали на 400 тысяч рублей в коридоре госпиталя после ампутации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бойца специальной военной операции (СВО) обокрали на 400 тысяч рублей в коридоре госпиталя после ампутации конечностей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, в начале января 2024 года военнослужащего доставили в военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко после тяжелого ранения в зоне СВО. Мужчине ампутировали конечности и после операции положили в коридоре больницы.

Как утверждает Baza, пациент перед сном спрятал сбережения в коробку из-под телефона. Туда он положил наличные, банковскую карту и конверт с пин-кодом от карты. Саму коробку он убрал в сумку под кроватью, после чего выпил снотворное и уснул.

Наутро военный получил СМС-сообщение о списании со своего банковского счета 350 тысяч рублей. Как выяснилось позднее, сумки под кроватью уже не оказалось, как и коробки со сбережениями.

Ранее в феврале другой участник СВО подал заявление в полицию на свою невесту, которая обокрала его на 800 тысяч рублей. Перед отъездом в зону СВО боец попросил невесту отправлять по 20 тысяч рублей ежемесячно его сестре. Поначалу она переводила средства, однако спустя время перестала это делать и заявила, что денег на карте нет, а позже в соцсетях девушка выложила фото новой машины. По факту кражи с банковского счета возбудили уголовное дело.

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      Владислав Толстиков
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