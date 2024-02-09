69-я параллель
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14:30, 9 февраля 202469-я параллель

Ученые обнаружили 50-метровые мегаволны у берега российского региона

Российские ученые выяснили, что в Арктике появились 50-метровые мегаволны

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

В российской части Арктики близ побережья Ненецкого автономного округа впервые появились мегаволны. Об открытии сообщается в опубликованной на портале MDPI статье группы российских ученых из Морского гидрофизического института, МФТИ, Института Океанологии и МГУ.

В статье говорится, что ранее в Арктике фиксировались волны, высота которых в среднем составляла около десяти метров, однако близ упомянутого российского региона — в проливе Карские ворота между архипелагом Новая Земля и «большой землей» — появились волны высотой в 50 метров.

«Результаты (...) показали наличие внутренних приливов с амплитудой 10–16 м в проливе со стороны Баренцева моря и образование сильного гидравлического скачка высотой более 50 метров со стороны Карского моря», — говорится в исследовании.

По данным российских ученых, такие волны могут образовываться при взаимодействии подводных течений с неровным морским дном.

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Отмечается, что пролив, в котором были зафиксированы мегаволны, является важным для российского и международного судоходства. «Карские ворота входят в число районов с наиболее интенсивным морским движением в Северном Ледовитом океане. Через [них] проходит Северный морской путь, который является основным трансполярным транспортным маршрутом, соединяющим Тихий и Атлантический океаны», — подчеркнули исследователи.

Ранее сообщалось, что на территории российской Арктики происходят взрывы, мощность которых сопоставима со взрывом тактических ядерных зарядов.

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      Марк Леонов
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