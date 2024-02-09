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10:34, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Уехавшим в Дубай российским блогером заинтересовались приставы из-за долгов

Блогера Влада Бумагу разыскивают приставы из-за долга перед ФНС и штрафов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Популярного российского YouTube-блогера Влада Бумагу, также известного как Влад А4, уехавшего в Дубай, разыскивают приставы из-за его долгов. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как сообщает издание, у блогера есть неоплаченный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 278 тысяч рублей. Бумага, по данным СМИ, не оплачивает его на протяжении двух месяцев.

Еще одной причиной, по которой блогером заинтересовались приставы, стали четыре непогашенных автомобильных штрафа на 3,5 тысячи рублей. Их он получил за превышение скорости и неоплаченную парковку.

Также отмечается, что Бумага ежемесячно зарабатывает около миллиона долларов (примерно 91 миллион рублей) на своих публикациях в социальных сетях. Годовой оборот его компаний в прошлом году составил около 455 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что 27-летний Бумага впервые станет отцом. Об этом рассказала его беременная девушка, блогерша Юлия Годунова, опубликовавшая с ютубером совместную фотографию.

На своем YouTube-канале Бумага публикует развлекательные ролики. Например, он на камеру выполняет необычные задания и делает пранки. На видеохостинге на него подписаны 50,8 миллиона пользователей.

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      Мария Большакова
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