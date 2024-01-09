Популярный в России блогер впервые станет отцом

Девушка блогера Влада Бумаги Юлия Годунова сообщила о беременности

Популярный в России YouTube-блогер из Белоруссии Влад Бумага (также известен как Влад А4) впервые станет отцом. Об этом девушка, блогерша Юлия Годунова сообщила у себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Годунова опубликовала фотографии с Бумагой, на которых видно, что она беременна. «Ждем», — подписала она снимки. Блогерша также разместила в сторис Instagram видео с бойфрендом. «Будущий молодой успешный отец», — говорится в описании.

Ранее сообщалось, что Влад Бумага показал новые часы за миллионы рублей. 27-летний блогер приобрел аксессуар люксового бренда Patek Philippe. Перед этим в честь дня рождения он приобрел автомобиль Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 4x4 за десятки миллионов рублей.

Влад Бумага начал публиковать ролики на YouTube в 2014 году. Блогер создает развлекательный контент, в том числе различные челленджи и пранки. На его канал подписано 50 миллионов пользователей.