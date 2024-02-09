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14:28, 9 февраля 2024Бывший СССР

Украина понадеялась на поддержку Международного валютного фонда

Bloomberg: Украина понадеялась на поддержку Международного валютного фонда

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев рассматривает план по продаже внутренних облигаций, повышению налогов и сокращению расходов, чтобы закрыть дыру в своем бюджете и получить средства от Международного валютного фонда (МВФ), если помощь от США останется заблокированной, об этом, ссылаясь на анонимные источники, сообщает агентство Bloomberg.

Украинские политики намерены предложить такое решение МВФ во время визита сотрудников фонда в Киев 12 февраля. Такие меры необходимы для того, чтобы убедить МВФ, что Украина способна обслуживать свои долги, даже если США не предоставит помощь.

Киев должен был получить 5,3 миллиарда долларов (483,6 миллиарда рублей) по программе МВФ, но существует риск того, что фонд не одобрит следующую выплату кредита, если средства США все еще будут заблокированы, передает агентство.

Последний пакет военной помощи США передали Украине в конце декабря. Уже несколько месяцев в Конгрессе рассматривается законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов, а президент Джо Байден обвинил экс-лидера страны Дональда Трампа в препятствовании принятию законопроекта.

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      Валентин Карант
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