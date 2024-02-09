Украина включила Японию в свой план Б

Минфин Украины добавил помощь от Японии в свой план Б

Министерство финансов Украины готовит план Б на случай задержки помощи от США и включило в него финансовую поддержку от Японии. Об этом ведомство сообщило изданию «РБК-Украина».

Киев уже максимизировал привлечение средств на внутреннем долговом рынке, начал активную работа со странами G7 и другими партнерами. «Активно продолжает помогать правительство Японии . Это и есть наш план Б», — сообщили в Минфине.

В ведомстве рассчитывают на положительное решение о финансировании от США. Уточняется, что предтавители Казначейства США уверяют Украину, что «решение будет найдено — это только вопрос времени».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Киев рассматривает план по продаже внутренних облигаций, повышению налогов и сокращению расходов, чтобы закрыть дыру в своем бюджете и получить средства от Международного валютного фонда (МВФ).