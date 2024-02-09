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21:37, 9 февраля 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на рост числа аспирантов

Число аспирантов на Украине выросло в 10 раз из-за отсрочки от мобилизации

Фото: Globallookpress.com

Число аспирантов на Украине увеличилось в 10 раз за последние два года, так как поступление в аспирантуру дает отсрочку от мобилизации, заявил заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, закон должен устранить этот способ уклонения от мобилизации. Он указал на то, что в парламентских комитетах обсуждают доработку документа.

«Надо искать какие-то формы, как это все сделать, потому что не может быть 20 тысяч аспирантов за два года, когда их было до этого 2 тысячи», — пожаловался политик.

Ранее в силовых структурах раскрыли стоимость уклонения от призыва в армию в рамках коррупционной схемы на Украине. По словам источника, в новой схеме задействованы военкомы и волонтерские организации, входной билет для потенциального призывника стоит 10 тысяч долларов.

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      Марина Совина
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