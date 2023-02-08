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07:02, 8 февраля 2023Бывший СССР

Названа стоимость уклонения от призыва на Украине

Уклонение от призыва в рамках коррупционной схемы на Украине cтоит минимум $10 тысяч

Фото: Shutterstock

В силовых структурах раскрыли стоимость уклонения от призыва в армию в рамках коррупционной схемы на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника, в новой схеме задействованы военкомы и волонтерские организации, входной билет для потенциального призывника стоит 10 тысяч долларов.

«Это единоразовая плата военкому, чтобы записаться в волонтерскую организацию, действующую при каждом Центре комплектования и социальной поддержки украинской армии», — подчеркнул представитель силовых структур.

Собеседник агентства уточнил, что каждый уклонившийся от призыва волонтер обязан собирать добровольные пожертвования граждан в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через соцсети.

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинская сторона отчаялась до такой степени, что вербует детей в ВСУ. «Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет. Нет сомнений в том, что это происходит», — утверждает он.

Марина Совина
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