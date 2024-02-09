В Азербайджане официально объявили победу Алиева на выборах

ЦИК Азербайджана: Алиев официально выиграл президентские выборы

Ильхам Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане. Его победу официально объявила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики, передает «Интерфакс-Азербайджан».

После обработки всех бюллетеней Алиев набрал 92,12 процента голосов. За него проголосовали 4 577 693 избирателей.

По данным ЦИК, второе место занял Захид Орудж, набрав 2,17 процента голосов, на третьем месте расположился Фазиль Мустафа с результатом 1,98 процента голосов.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента. Главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства между странами.