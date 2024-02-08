Путин поздравил Алиева с победой на выборах

Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Российский лидер Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана. Об этом пишет «Sputnik Азербайджан» в своем Telegram-канале.

Путин поздравил Алиева с уверенной победой на прошедших в стране 7 февраля президентских выборах. Главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства между странами.

Утром 8 февраля председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов сообщил о лидерстве Алиева на выборах президента. Действующий президент страны набрал 92 процент голосов на внеочередных выборах главы государства после обработки более 93 процентов бюллетеней.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Он назвал Алиева «истинным лидером своего народа».