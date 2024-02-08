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11:32, 8 февраля 2024Бывший СССР

Путин поздравил Алиева с победой на выборах

Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Фото: Official website of the President of the Republic of Azerbaijan / Handout / Reuters

Российский лидер Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана. Об этом пишет «Sputnik Азербайджан» в своем Telegram-канале.

Путин поздравил Алиева с уверенной победой на прошедших в стране 7 февраля президентских выборах. Главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства между странами.

Утром 8 февраля председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов сообщил о лидерстве Алиева на выборах президента. Действующий президент страны набрал 92 процент голосов на внеочередных выборах главы государства после обработки более 93 процентов бюллетеней.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Он назвал Алиева «истинным лидером своего народа».

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      Юрий Леонов
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