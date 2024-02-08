В Азербайджане сообщили о лидерстве Алиева на выборах президента

Алиев лидирует с 92 процентами голосов после обработки большинства бюллетеней

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует с 92 процентами голосов на внеочередных выборах главы государства после обработки более 93 процентов бюллетеней. Об этом заявил председатель ЦИК республики Мазахир Панахов, пишет РИА Новости.

«На текущий момент ЦИК завершил подсчет голосов после обработки 93,35 процента участков», — заявил он. Отмечается, что выборы президента в стране завершились 7 февраля.

Ранее предварительные результаты голосования обнародовала организация Oracle Advisory Group (OAG). Как сообщалось, действующий азербайджанский лидер набрал 93,9 процента голосов. На втором месте был Захид Орудж с 1,8 процента голосов, а далее — Фазиль Мустафа с 1,5 процента голосов.

7 февраля Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что такая поддержка со стороны азербайджанских граждан является неоспоримым доказательством, что Алиев — истинный лидер своего народа.