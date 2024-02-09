В Белом доме отказались верить словам Путина в интервью Карлсону

Джон Кирби: граждане США не должны принимать слова Путина за чистую монету

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби призвал граждан США не верить словам президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает The Economic Times.

«Любой, кто посмотрит это интервью, должен помнить, что вы слушаете Владимира Путина. И вы не должны принимать все его слова за чистую монету», — заявил Кирби.

8 февраля Кирби выступил с заявлением, что интервью Карлсона с российским президентом, по его мнению, не изменит общественное мнение в США и позицию американцев по конфликту на Украине.