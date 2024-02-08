В Белом доме оценили способность интервью Путина повлиять на поддержку Украины

Кирби: интервью Путина Карлсону вряд ли повлияет на поддержку США Украины

В Белом доме считают, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону как-либо повлияет на поддержку США Украины. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы убеждены, что на Капитолийском холме существует крепкая двухпартийная поддержка Украины», — сказал Кирби. Он заявил об уверенности президента США Джо Байдена в том, что «даже руководство Палаты представителей (контролируемой республиканцами — прим. Ленты.ру) решительно выступает за поддержку Украины, независимо от того, как на них повлияет телевизионное интервью».

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Это будет первое с начала специальной военной операции России на Украине (СВО) интервью Путина зарубежному журналисту.

Интервью будет опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.