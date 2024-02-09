В Disney ответили на иск уволенной из «Мандалорца» актрисы

Disney не станет возвращать обратно уволенную из «Мандалорца» актрису Карано

Председатель совета директоров компании The Walt Disney Боб Игер ответил на иск американской актрисы Джины Карано, которая подала в суд после увольнения из сериала «Мандалорец». Его слова приводит The Hollywood Reporter.

В разговоре с журналистами Игер признался, что у него нет мыслей по поводу произошедшей ситуации. Таким образом он подтвердил, что студия не собирается возвращать уволенную Карано в каст проекта, несмотря на ее требования.

В 2021 году студия Lucasfilm, принадлежащая Disney, отказалась от сотрудничества со звездой «Мандалорца» Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов в 1930-х.

В ответ на это актриса заявила, что ее коллеги-мужчины тоже делились своим мнением по поводу политической ситуации и критиковали республиканцев. При этом публичные высказывания артистов никак не сказались на их карьере, а слова Карано были расценены как попытка разжечь ненависть, вследствие чего ее уволили.

Ранее стало известно, что расходы на судебный иск артистке покроет компания Илона Маска X. До этого предприниматель заявлял, что организация будет оказывать финансовую поддержку всем пользователям, которые столкнулись с дискриминацией со стороны своих руководителей после определенной деятельности на его платформе.