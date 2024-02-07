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16:10, 7 февраля 2024Культура

Уволенная из «Мандалорца» актриса подала в суд на Disney

Актриса Джина Карано подала в суд на Disney из-за увольнения из «Мандалорца»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и боец MMA Джина Карано подала в суд на студии Disney и Lucasfilm за то, что она была уволена из сериала «Мандалорец». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артистка потребовала вернуть ее в состав каста проекта, а также выплатить ей 75 тысяч долларов и возместить штрафные убытки. Карано обвинила компании в незаконном сокращении и дискриминации по половому признаку.

Известно, что расходы на судебный иск артистке покроет компания Илона Маска X. Ранее предприниматель заявлял, что организация будет оказывать финансовую поддержку всем пользователям, которые столкнулась с дискриминацией со стороны своих руководителей после определенной деятельности на его платформе.

В 2021 году студия Lucasfilm, принадлежащая Disney, отказалась от сотрудничества со звездой «Мандалорца» Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов в 1930-х.

В ответ на это актриса заявила, что ее коллеги-мужчины тоже делились своим мнением по поводу политической ситуации и критиковали республиканцев. При этом публичные высказывания артистов никак не сказались на их карьере, а слова Карано были расценены как попытка разжечь ненависть, вследствие чего ее уволили.

Ранее от звезды сериала «Кухня» и фильма «Последний богатырь» Виктора Хориняка потребовали восемь миллионов рублей за отказ сниматься в комедии.

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      Анастасия Астахова
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