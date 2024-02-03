От звезды сериала «Кухня» потребовали восемь миллионов рублей за отказ в съемках

От актера Хориняка потребовали 8 млн рублей за отказ сниматься в комедии

От звезды сериала «Кухня» и фильма «Последний богатырь» Виктора Хориняка потребовали восемь миллионов рублей за отказ сниматься в комедии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, в марте прошлого года актер подписал договор с создателями фильма «Любви не бывает», где он должен был играть главную роль. Хориняку перечислили 800 тысяч рублей аванса, а в мае он получил рабочий график. Однако 15 июля актер не пришел на примерку, а 16 июля не появился на читке. Съемочная команда заявила, что актер не предоставил никаких уважительных причин. А позже он официально отказался от съемок и вернул аванс.

Создатели фильма «Мотор фильм студия» подали в суд на артиста и потребовали восемь миллионов рублей за срыв съемочного процесса. Однако Арбитражный суд Москвы обязал актера выплатить только 178 тысяч рублей. В киностудии с таким решением не согласились и подали апелляцию. Теперь с актера снова требуют пять миллионов рублей за неустойки и три миллиона за понесенные убытки. Отмечается, что вместо Хориняка главную роль в фильме сыграет российский актер Владимир Яглыч.

Ранее сообщалось, что сербский актер с российским гражданством Милош Бикович лишился роли в новом сезоне «Белого лотоса». Отмечается, что телекомпания HBO решила не сотрудничать с актером после массовой критики в социальных сетях.

