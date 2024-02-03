Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:23, 3 февраля 2024Культура

От звезды сериала «Кухня» потребовали восемь миллионов рублей за отказ в съемках

От актера Хориняка потребовали 8 млн рублей за отказ сниматься в комедии

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

От звезды сериала «Кухня» и фильма «Последний богатырь» Виктора Хориняка потребовали восемь миллионов рублей за отказ сниматься в комедии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, в марте прошлого года актер подписал договор с создателями фильма «Любви не бывает», где он должен был играть главную роль. Хориняку перечислили 800 тысяч рублей аванса, а в мае он получил рабочий график. Однако 15 июля актер не пришел на примерку, а 16 июля не появился на читке. Съемочная команда заявила, что актер не предоставил никаких уважительных причин. А позже он официально отказался от съемок и вернул аванс.

Создатели фильма «Мотор фильм студия» подали в суд на артиста и потребовали восемь миллионов рублей за срыв съемочного процесса. Однако Арбитражный суд Москвы обязал актера выплатить только 178 тысяч рублей. В киностудии с таким решением не согласились и подали апелляцию. Теперь с актера снова требуют пять миллионов рублей за неустойки и три миллиона за понесенные убытки. Отмечается, что вместо Хориняка главную роль в фильме сыграет российский актер Владимир Яглыч.

Ранее сообщалось, что сербский актер с российским гражданством Милош Бикович лишился роли в новом сезоне «Белого лотоса». Отмечается, что телекомпания HBO решила не сотрудничать с актером после массовой критики в социальных сетях.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Сирии оценило последствия авиаударов США

      Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском регионе

      В России приостановили сертификацию кормов из двух европейских стран

      В Подмосковье провели рейды по местам проживания мигрантов

      Россиянка неделю лечила дочь от простуды и потеряла ее

      Сирия обвинила США в новом нарушении суверенитета и безопасности страны

      Блиновская рассказала о состоянии здоровья в СИЗО

      Боррель оценил международную ситуацию выражением «хочешь мира, готовься к войне»

      Жилые дома попали под обстрел ВСУ в российском регионе

      Раскрыта личность приставившего нож к горлу российского фигуриста мужчины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше