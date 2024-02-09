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07:02, 10 февраля 2024Мир

В ЕС заявили о росте коррупции

Евродепутат от Италии Джанантонио да Ре заявил о росте коррупции в Евросоюзе

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Италии Джанантонио да Ре заявил о росте коррупции внутри Евросоюза (ЕС) и огромных различиях между государствами-членами в показателях коррумпированности. С текстом соответствующего обращения депутата к Еврокомиссии (ЕК) ознакомилась «Лента.ру».

В своем обращении, озаглавленном как «Рост уровня коррупции в Европе», евродепутат отмечает, что ЕС по сравнению с другими странами мира имеет средний уровень коррупции из-за «огромных» различий между такими государствами, как Дания, и такими, как Венгрия.

Несмотря на то, что некоторые страны, такие как Италия, принимают меры по повышению прозрачности в государственном секторе, среднеевропейский показатель по-прежнему неудовлетворителен. (...) Усилия по борьбе с коррупцией, по-видимому, блокируются или даже сворачиваются более чем в трех четвертях европейских стран

Джанантонио да Речлен Европарламента от Италии

В связи с этим да Ре обращается к Еврокомиссии с вопросом о ее планах относительно борьбы с коррупцией в ЕС. «Учитывая вышеизложенное, какие шаги предпримет комиссия для снижения уровня коррупции в Европе?» — спрашивает автор обращения.

В декабре газета Financial Times сообщила, что ряд политиков ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса при принятии решений, чтобы добиться согласования нового пакета помощи Украине. Поводом для такой меры объяснили высокий уровень коррупции в стране.

По словам евродепутата от Ирландии Мика Уоллеса, Европейский союз (ЕС) лицемерно обвиняет одни страны в коррупции и при этом пытается скрыть тот факт, Украина также является крайне коррумпированной страной.

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      Кирилл Садовский
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