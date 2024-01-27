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15:44, 27 января 2024Мир

Европу обвинили в нежелании признавать коррупцию на Украине

Евродепутат Уоллес: ЕС закрыл глаза на признание Украины крайне коррумпированной

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Евросоюз закрыл глаза на то, что Украина является крайне коррумпированной страной. О нежелании коллег признавать проблемызаявил на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) член парламента регионального содружества Мик Уоллес.

В декабре газета Financial Times сообщила, что ряд политиков ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса при принятии решений, чтобы добиться согласования нового пакета помощи Украине. Поводом для такой меры объяснили высокий уровень коррупции в стране.

По словам евродепутата Ирландии Уоллеса, Европейский союз (ЕС) лицемерно обвиняет одни страны за коррупцию, и при этом пытается скрыть тот факт, Украина также является крайне коррумпированной страной.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) Харольд Вилимски призвал не предоставлять Украине помощь в 50 миллиардов евро на фоне ситуации с коррупцией в стране.

«Предоставить такому главе государства и его коррумпированному государственному аппарату неограниченный доступ к дополнительным 50 млрд евро из денег европейских налогоплательщиков — это абсолютно неприемлемо», — заявил он.

Глава МИД Дания Ларс Лекке Расмуссен на переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пообещал выделить 60 миллионов крон (около 8,75 миллиона долларов) в рамках третьего этапа программы по борьбе с коррупцией на Украине. По словам датского дипломата, для мечты Украины о ЕС крайне важно достичь целей, так как «есть еще области, которые можно улучшить».

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      Вячеслав Агапов
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