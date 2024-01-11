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15:47, 11 января 2024Мир

В Европарламенте выступили против передачи Украине помощи в 50 млрд евро

Депутат Вилимски: ЕС не должен предоставлять Украине помощь в 50 млрд евро

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Европейский союз (ЕС) не должен предоставлять Украине помощь в 50 миллиардов евро на фоне ситуации с коррупцией в стране. Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) Харольд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, передает ТАСС.

«Предоставить такому главе государства и его коррумпированному государственному аппарату неограниченный доступ к дополнительным 50 млрд евро из денег европейских налогоплательщиков — это абсолютно неприемлемо», — отметил депутат ЕП.

Вилимски также обвинил в коррупции лично президента Украины Владимира Зеленского, в частности, заявив о его «сомнительных сделках с офшорами».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия готовит запасной план по выделению помощи Киеву вне бюджета ЕС. Он будет представлен во время внеочередного саммита сообщества 1 февраля.

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