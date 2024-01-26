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15:36, 26 января 2024Мир

Дания выделит почти девять миллионов долларов на борьбу с коррупцией на Украине

Глава МИД Расмуссен: Дания выделит $8,75 млн на борьбу с коррупцией на Украине

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Дания выделит 60 миллионов крон (около 8,75 миллиона долларов) в рамках третьего этапа программы по борьбе с коррупцией на Украине. Об этом объявил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен на переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в ходе своего визита в республику, его заявление опубликовано на сайте датского ведомства.

По словам датского дипломата, Киев добился значительного прогресса в борьбе с коррупцией и ему даже сейчас удалось продолжить позитивное развитие.

«Но есть еще области, которые можно улучшить, и для мечты Украины о ЕС крайне важно, чтобы мы помогли ей достичь своих целей», — подчеркнул министр иностранных дел Дании.

Ранее Минобороны Дании выделило 13,26 миллиона долларов на кибербезопасность Вооруженных сил Украины. Глава оборонного ведомства королевства Троэльс Лунд Поульсен отметил, что оказание финансовой помощи Украине является «важным вкладом в долгосрочную поддержку киберзащиты» страны.

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      Семен Александров
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