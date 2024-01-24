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12:25, 24 января 2024Мир

Дания выделила 13 миллионов долларов на поддержку кибербезопасности Украины

Дания выделила 13,26 миллиона долларов для поддержки ИТ-безопасности ВСУ

Фото: Antara Foto / Hafidz Mubarak / Reuters

Министерство обороны (МО) Дании выделило 13,26 миллиона долларов на помощь кибербезопасности вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что оказание финансовой помощи Украине является «важным вкладом в долгосрочную поддержку киберзащиты» страны.

Решение было принято по примеру Эстонии и Люксембурга, которые ранее возглавили коалицию по ИТ-безопасности Украины. Датские чиновники отметили, что королевство также присоединилось к коалиции.

Во вторник, 24 января, страны коалиции, в которую входят также Исландия, Италия, Латвия, Литва и Нидерланды, подписали соглашение о сотрудничестве. Информации о средствах, предоставленных другими странами на укрепление кибербезопасности Украины, пока нет.

Ранее сообщалось, что Дания выделила 22 миллиона долларов на восстановление украинской инфраструктуры. В то же время Эстония заявила о выделении на оборону Украины 0,25 процентов от ВВП страны, а в Люксембурге эта цифра составила 15 процентов от оборонного бюджета государства.

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      Лина Пивоварова
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