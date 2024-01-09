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10:23, 9 января 2024Бывший СССР

В Эстонии раскрыли размер будущей помощи Украине

Премьер Эстонии Каллас: за 4 года военная помощь Киеву достигнет 0,25 % ВВП

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Размер военной помощи Украине от Эстонии в ближайшие четыре года достигнет 0,25 процента валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает ERR.

«Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25 процента ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25 процента — это то, что нужно Украине для победы», — рассказала премьер. Каллас призвала страны Европы и Северной Америки последовать эстонскому примеру.

Глава правительства отметила, что объем военной помощи, оказанной Киеву с 2022 года, достиг суммы 500 миллионов евро. Эстония также планирует ежегодно выделять Украине по 14 миллионов евро на реставрационные работы и связанные с ними решения.

В декабре правительство Эстонии утвердило решение о передаче Киеву вооружения на 80 миллионов евро. Позднее Министерство иностранных дел республики заявило о передаче Украине 350 тысяч евро на восстановление ее энергетической инфраструктуры.

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      Глеб Палехов
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