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20:15, 14 декабря 2023Бывший СССР

Эстония направит Украине вооружение на 80 миллионов евро

Эстония направит Украине ПТРК Javelin и другое вооружение на 80 миллионов евро

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Эстония направит Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и другое вооружение на 80 миллионов евро (более 7,8 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»). Соответствующее решение утвердило правительство республики, передает агентство Baltnews.

Пакет военной помощи включает также пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, наземную и водную технику, а также водолазное оборудование.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уточнил, что очередное предоставление военной помощи Киеву не нанесет ущерба Эстонии, поскольку страна «пополнит необходимые запасы».

Ранее отправку вооружения Украине анонсировало Минобороны Дании. В пакет помощи войдут танки, средства противовоздушной обороны (ПВО), беспилотники и средства борьбы с ними, а также боеприпасы на сумму свыше 1,02 миллиарда долларов.

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      Алевтина Запольская
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