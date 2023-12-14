Дания анонсировала новый пакет военной помощи ВСУ

Минобороны Дании анонсировало выделение 256 миллионов долларов ВСУ

Минобороны Дании объявило о дополнительной военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) после проведения консультаций с советниками. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве анонсировали выделение 256 миллионов долларов (22,8 миллиарда рублей) на закупку продукции оборонной промышленности для обеспечения потребностей ВСУ. С новыми изменениями четырнадцатый пакет помощи от Дании включает танки, средства ПВО, беспилотники и средства борьбы с ними и боеприпасы на сумму свыше 1,02 миллиарда долларов (91 миллиард рублей).

«Необходимо, чтобы закупки у предприятий военной промышленности велись на основе конкретных потребностей Украины в области военной поддержки. Я рад, что так много датских компаний поддерживают оборонительную борьбу Украины», — заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

12 сентября Дания объявила о выделении крупнейшего пакета финансовой помощи Украине по закупке оружия и военной техники на 5,8 миллиарда крон. Отмечалось, что из выделенной суммы 620 миллионов долларов (55,9 миллиарда рублей) будет перечислено в 2023 году, 204 миллиона долларов (18,2 миллиарда рублей) в 2024 году.

