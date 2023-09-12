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19:28, 12 сентября 2023Мир

Дания анонсировала крупнейший пакет помощи Украине

Дания намерена предоставить Украине 833 миллиона долларов для закупки оружия

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Дания намерена предоставить крупнейший пакет финансовой помощи Украине по закупке оружия и военной техники на 5,8 миллиарда крон (833 миллиона долларов). Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте Минобороны королевства.

«Новый пакет помощи Украине в размере 5,8 миллиарда датских крон обеспечит военную оборону страны танками, боевыми машинами пехоты, танковыми боеприпасами и зенитными орудиями», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что из выделенной суммы 4,3 миллиарда крон будет перечислено в текущем 2023 году, 1,4 миллиарда крон — в следующем, а остальные 52 миллиона крон — в 2025 году.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала выделить финансовую помощь Украине в размере 300 миллионов датских крон (40 миллионов евро) на восстановление страны.

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    Глеб Бажуткин
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