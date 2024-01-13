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12:46, 13 января 2024Мир

Дания выделила миллионы долларов на помощь Украине

Правительство Дании выделило 22 миллиона долларов на помощь Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Дании выделило миллионы долларов на восстановление инфраструктуры Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) Дании.

МИД страны сообщил, что Дания выделила на помощь Украине 151 миллион крон (22 миллиона долларов). Отмечается, что средства направлены на восстановление инфраструктуры страны, а также на обеспечение тепло- и энергоснабжения. Кроме того, полученные от Дании деньги будут использовать для обнаружения и обезвреживания мин.

В декабре сообщалось, что Дания намерена представить военную помощь Украине в размере семи миллиардов крон (больше одного миллиарда долларов). Отмечалось, что этот пакет помощи Киеву стал 14-м.

В октябре 2023 года в министерстве обороны Дании заявили, что страна намерена передать Украине 3,7 миллиарда крон (примерно 522 миллиона долларов) на безвозмездной основе.

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