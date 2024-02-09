В Харьковской области назвали украинцев и русских одним народом

Ганчев: русские и украинцы являются одним народом, несмотря на риторику Запада

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал украинцев и русских одним народом, несмотря на риторику Запада об обратном. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, западные элиты уже десять лет, начиная с 2014 года, пытаются разъединить народ двух стран и стравить друг с другом, в какой-то мере у них это получилось, происходящее сегодня в определенной степени можно назвать гражданской войной.

«Мы по-прежнему один народ. Как бы там Запад ни пытался убедить украинцев в обратном, рано или поздно все станет на свои места», — сказал Ганчев.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что украинцы до сих пор считают себя русскими и в связи с этим можно сделать вывод, что конфликт на Украине имеет элементы гражданской войны.

