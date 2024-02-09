Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:27, 9 февраля 2024Бывший СССР

В Харьковской области назвали украинцев и русских одним народом

Ганчев: русские и украинцы являются одним народом, несмотря на риторику Запада

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал украинцев и русских одним народом, несмотря на риторику Запада об обратном. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, западные элиты уже десять лет, начиная с 2014 года, пытаются разъединить народ двух стран и стравить друг с другом, в какой-то мере у них это получилось, происходящее сегодня в определенной степени можно назвать гражданской войной.

«Мы по-прежнему один народ. Как бы там Запад ни пытался убедить украинцев в обратном, рано или поздно все станет на свои места», — сказал Ганчев.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что украинцы до сих пор считают себя русскими и в связи с этим можно сделать вывод, что конфликт на Украине имеет элементы гражданской войны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский сообщил об увольнении главы Генштаба ВСУ

      МИД РФ поблагодарил ОАЭ за помощь в возвращении пленных с Украины

      Маск высмеял оговорки Байдена

      Капитан «Спартака» объяснил слова о нежелании оставаться в команде

      Правительство России продлило разрешение поставок с «Ямал СПГ» до 2040 года

      На Украине назвали число участвующих в боях солдат ВСУ

      В Харьковской области назвали украинцев и русских одним народом

      Залужный заявил об отсутствии должности после увольнения

      В Госдуме рассказали о подготовке госпереворота на Украине

      Компанию карикатуриста Елкина признали иноагентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше