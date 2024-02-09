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12:35, 9 февраля 2024Бывший СССР

В Казахстане возобновили масочный режим

Власти Казахстана возобновили масочный режим в медучреждениях

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Власти Казахстана возобновили масочный режим в медучреждениях и порекомендовали соблюдать его в местах массового скопления людей. Об этом свидетельствует постановление, подписанное главным государственным санитарным врачом Айжан Есмагамбетовой.

Речь идет о документе об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в том числе корь и COVID-19. В постановлении указывается необходимость использования масок в медицинских организациях не только сотрудниками, но и посетителями. Кроме того, отмечается, что нужно обеспечить медучреждения антисептиками.

Помимо этого, маски рекомендуется носить на вокзалах, рынках, в банках, торговых центрах, аэропортах, в театрах и кинотеатрах. Постановление вступило в силу со дня подписания.

Ранее заместитель президента РАО Геннадий Онищенко сообщил, что COVID-19 выдохся, ситуация с ним в России контролируемая. Как он уточнил, ситуация с коронавирусом в мире не вызывает беспокойства. Пока не появилось каких-либо новых штаммов, которые могли бы вызвать пандемию.

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      Кристина Есикова
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