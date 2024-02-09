На Украине уволили заместителя министра энергетики

Кабмин Украины уволил заместителя министра энергетики Сафарова

Фарид Сафаров уволен с должности заместителя Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

До этого Сафаров работал генеральным директором департамента цифровой инфраструктуры транспортных и почтовых услуг в Министерстве инфраструктуры Украины.

Так же кабинет министров Украины назначил майора Вооруженных сил Украины, командира 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады Александра Порхуна на должность временно исполняющего обязанности министра по делам ветеранов.

Ранее комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады одобрил законопроект о мобилизации, внесенный в парламент кабинетом министров Украины.