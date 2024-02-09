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15:48, 9 февраля 2024Бывший СССР

На Украине уволили заместителя министра энергетики

Кабмин Украины уволил заместителя министра энергетики Сафарова

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Фарид Сафаров уволен с должности заместителя Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

До этого Сафаров работал генеральным директором департамента цифровой инфраструктуры транспортных и почтовых услуг в Министерстве инфраструктуры Украины.

Так же кабинет министров Украины назначил майора Вооруженных сил Украины, командира 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады Александра Порхуна на должность временно исполняющего обязанности министра по делам ветеранов.

Ранее комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады одобрил законопроект о мобилизации, внесенный в парламент кабинетом министров Украины.

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      Валентин Карант
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