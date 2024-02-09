Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:44, 9 февраля 2024Бывший СССР

В Молдавии неизвестные демонтировали памятник советским солдатам

В Молдавии с братской могилы исчез памятник советским солдатам

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В селе Старые Биличены в Сынжерейском районе Молдавии неизвестные демонтировали памятник советским солдатам, установленный на братской могиле воинов-освободителей. Об этом сообщил руководитель Поискового движения Молдавии Алексей Петрович в Telegram-канале «Солдат Победы».

«Несколько лет назад в результате кражи исчезла левая скульптура солдата в каске, а теперь (пока не известно когда и кем) демонтирована фигура воина в пилотке. Вот так, без всяких бандеровцев и радикалов, втихую, средь белого дня, уничтожается в нашей стране память о героях Великой Отечественной войне», — рассказал он.

Петрович сообщил, что направит заявление по данному факту в Генеральную прокуратуру. При этом он выразил уверенность, что в Агентстве военной науки и памяти, уполномоченном органе по защите военно-исторического наследия, знали про этот памятник.

Ранее Мария Захарова прокомментировала инициативу по переименованию улицы Александра Пушкина в центре Кишинева в честь румынской королевы. Она отметила, что такой шаг станет плевком в лицо народа Молдавии.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

      Посол раскрыл истинное отношение жителей Малайзии к россиянам

      В России подешевел флагманский iPhone

      Дипломат прокомментировал «российскую угрозу» для Латвии

      На Украине уволили заместителя министра энергетики

      Россия резко нарастила вывоз мяса

      В МИД ответили Украине на слова об отсутствии пленных в сбитом Ил-76

      Стилист Рогов назвал модные цвета одежды на весну и лето

      Режиссер «Голоса» рассказал об ужасной ошибке на шоу

      В России толпой избили участника СВО на костылях из-за места в баре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше