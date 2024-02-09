В Молдавии неизвестные демонтировали памятник советским солдатам

В Молдавии с братской могилы исчез памятник советским солдатам

В селе Старые Биличены в Сынжерейском районе Молдавии неизвестные демонтировали памятник советским солдатам, установленный на братской могиле воинов-освободителей. Об этом сообщил руководитель Поискового движения Молдавии Алексей Петрович в Telegram-канале «Солдат Победы».

«Несколько лет назад в результате кражи исчезла левая скульптура солдата в каске, а теперь (пока не известно когда и кем) демонтирована фигура воина в пилотке. Вот так, без всяких бандеровцев и радикалов, втихую, средь белого дня, уничтожается в нашей стране память о героях Великой Отечественной войне», — рассказал он.

Петрович сообщил, что направит заявление по данному факту в Генеральную прокуратуру. При этом он выразил уверенность, что в Агентстве военной науки и памяти, уполномоченном органе по защите военно-исторического наследия, знали про этот памятник.

Ранее Мария Захарова прокомментировала инициативу по переименованию улицы Александра Пушкина в центре Кишинева в честь румынской королевы. Она отметила, что такой шаг станет плевком в лицо народа Молдавии.