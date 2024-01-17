Захарова оценила идею переименовать улицу в Кишиневе в честь королевы Румынии

Захарова: улица королевы Румынии в Кишиневе станет плевком в лицо народа

Название улицы в Кишиневе в честь королевы Румынии Марии станет плевком в лицо народа Молдавии. Так идею переименовать улицу русского поэта Александра Пушкина оценила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это же какой-то плевок не только молдавскому народу в лицо, но и той самой демократии, о которой столько говорит [президент страны Майя] Санду», — заявила Захарова, задавшись вопросом, сколько еще улиц и площадей будут иметь этот «роялистский оттенок».

По ее словам, такая культурная политика противоречит действиям властей страны, которые декларируют важность именно демократических ценностей.

«Что это такая за демократия, которая отменяет собственный язык у людей и называет центральные улицы именами представителей монархических домов других стран? Это не демократия, это колониализм», — заключила представитель МИД.

Ранее Захарова опровергла заявления Санду об угнетении Молдавии в СССР. Она напомнила, что за советский период в республике было введено в строй более 550 промышленных предприятий, производство электроэнергии выросло в шесть раз, сельхозпродукции — в 3,7 раза, а население в 1990 году увеличилось на 77 процентов.