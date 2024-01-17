Захарова доказала на фактах ошибочность слов Санду об угнетении Молдавии в СССР

Представитель МИД Захарова: Санду ошибается по поводу угнетения Молдавии в СССР

Президент Молдавии Майя Санду заблуждается по поводу угнетения республики в СССР. Ошибочность слов Санду официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова доказала с помощью фактов во время брифинга по текущим вопросам внешней политики, трансляция доступна во «ВКонтакте».

«Санду в Румынии сказала, что Молдова подвергалась [в период СССР] угнетению и лишениям. Напомню эти "лишения": было введено в строй более 550 промышленных предприятий, производство электроэнергии выросло шестикратно, производство сельхозпродукции к 90-му году — в 3,7 раза, рост населения — на 77 процентов», — заявила представитель МИД.

Захарова отметила, что власти Молдавии умеют угрожать и блокировать СМИ, но усомнилось, что в Кишиневе найдут, как ответить на изложенные ей факты.

Ранее Майя Санду заявила, что Москва планирует дестабилизировать республику в преддверии президентских выборов 2024 года. По ее мнению, попытки Кремля вмешаться в электоральный процесс начнутся весной.