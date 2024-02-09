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12:10, 9 февраля 2024Мир

В Польше признали возможность избежать полномасштабного конфликта с Россией

Глава Бюро нацбезопасности Польши Севера: варианта конфликта с РФ можно избежать

Фото: Radek Pietruszka / Polska Agencja Prasowa / Globallookpress.com

Худшего варианта конфликта Запада и России еще можно избежать. С таким заявлением выступил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью Rzeczpospolita.

Севера оценил меры европейских государств по увеличению оборонного потенциала. При этом он отказался комментировать возможное размещение ядерного оружия США на территории Польши в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, подчеркнув, что страна уже находится под защитой «ядерного зонтика» альянса.

«Сегодня его [худшего сценария конфликта с Россией] еще можно избежать. Однако это зависит исключительно от позиции государств Запада, в частности европейских союзников [Польши] Германии и Франции», — признал возможность такого варианта чиновник. Он отметил, что повышение обороноспособности стран ЕС будет основой для деэскалации конфликта с Россией.

По мнению Северы, Париж и Берлин должны проявить политическую волю и способствовать увеличению расходов на оборону стран — членов Евросоюза.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о неготовности к противостоянию с Россией. По его словам, страна «не готова защищать себя от проблем безопасности», с которыми регион может столкнуться в будущем.

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      Юрий Леонов
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