В Германии заявили о неготовности к противостоянию с Россией

Глава МО Германии Писториус заявил о неготовности ФРГ к противостоянию с РФ

Германия не готова к противостоянию с Россией. Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) ФРГ Борис Писториус, сообщает британское издание The Telegraph.

По его словам, для «непоколебимой уверенности» в том, что в Европе будет царить мир, больше нет места, а Германия «не готова защищать себя от проблем безопасности», с которыми регион может столкнуться в будущем.