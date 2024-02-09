В России 70-летний педофил получил 12 лет колонии

В Архангельске суд приговорил 70-летнего педофила к 12 годам колонии

Архангельский областной суд приговорил 70-летнего жителя Вельского района к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за надругательство над двумя девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда и Следственном комитете России.

Из материалов дела следует, что летом 2022 года мужчина преследовал детей на детской площадке. Он обещал показать им, где в лесу растет земляника, или приглашал покормить цыплят, чтобы увести ребенка в безлюдное место. Доверие детей он завоевывал с помощью сладостей и мороженого. В уединенных местах пенсионер совершал с ними действия сексуального характера, пользуясь их беззащитностью.

Во время следствия мужчина называл себя верующим человеком, который любит петь, играет на гармони, пишет стихи. Он утверждал, что стал жертвой оговора, заявляя, что лишь общался с девочками и катал их на мотоцикле. Однако эксперты установили, что пенсионер является педофилом.

Издание «Эхо Севера» сообщает, что жители поселка называли пенсионера Дед Щупарь.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Удмуртии направил на принудительное лечение 58-летнего жителя Завьяловского района, обвиненного в восьми эпизодах развращения малолетних детей, не достигших 14-летнего возраста.