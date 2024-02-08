Развратившего малолетних детей педофила направили на принудительное лечение

Суд в Удмуртии направил на лечение развратившего малолетних детей педофила

Верховный суд Удмуртии направил на принудительное лечение 58-летнего жителя Завьяловского района, обвиненного в восьми эпизодах развращения малолетних детей, не достигших 14-летнего возраста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

По данным суда, мужчина страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Ранее в Анапе полиция начала проверку в отношении блогера, заподозренного в сексуальной связи с 12-летней дочерью. О возможном противоправном деянии мужчины в отношении несовершеннолетнего ребенка сообщили подписчики.