В России подешевели шины для легковушек

«Честный знак»: в 2023 году шины для легковых машин в России подешевели на 5 %

В 2023 году шины для легковушек в России подешевели на пять процентов. Об этом сообщает пресс-служба национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

Общий объем предложения на рынке в течение года увеличился с 64,7 до 70,65 миллиона покрышек. Из этого числа значительную часть (58 процентов) обеспечили российские заводы. Импорт за прошедшие 12 месяцев увеличился на 37 процентов в годовом выражении и составил 29,8 миллиона штук. Приход новых иностранных марок обеспечил снижение стоимости.

Средняя цена покрышки для легковой машины снизилась до 6142 рублей. Шины для грузовых автомобилей подорожали на пять процентов, до 24,2 тысячи рублей, а шины для сельхозтехники остались на уровне 14,6 тысячи рублей.

«Стоимость шин на легковые машины варьировалась в зависимости от сезонности: летние шины подешевели на фоне высокой базы 2023 года и выхода на рынок новых азиатских брендов. Цены на зимнюю резину подтянулись за ростом спроса на нее, который был обусловлен новыми ограничениями на эксплуатацию шин не по сезону и восстановленных шин», — отметили эксперты.

Ранее Минприроды захотело ужесточить экосбор для импортеров шин для легковых автомобилей. Власти намерены собирать деньги с продавцов товаров, ввезенных из-за рубежа, еще до их выпуска в оборот на территории страны. Сейчас импортеры оплачивают сбор ретроспективно — по итогам прошедшего года. В качестве альтернативы импортерам предлагают самостоятельно утилизировать товар и или заключить соглашение с аккредитованной организацией, которая занимается переработкой.