Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:41, 9 февраля 2024Экономика

В России подешевели шины для легковушек

«Честный знак»: в 2023 году шины для легковых машин в России подешевели на 5 %

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2023 году шины для легковушек в России подешевели на пять процентов. Об этом сообщает пресс-служба национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

Общий объем предложения на рынке в течение года увеличился с 64,7 до 70,65 миллиона покрышек. Из этого числа значительную часть (58 процентов) обеспечили российские заводы. Импорт за прошедшие 12 месяцев увеличился на 37 процентов в годовом выражении и составил 29,8 миллиона штук. Приход новых иностранных марок обеспечил снижение стоимости.

Средняя цена покрышки для легковой машины снизилась до 6142 рублей. Шины для грузовых автомобилей подорожали на пять процентов, до 24,2 тысячи рублей, а шины для сельхозтехники остались на уровне 14,6 тысячи рублей.

«Стоимость шин на легковые машины варьировалась в зависимости от сезонности: летние шины подешевели на фоне высокой базы 2023 года и выхода на рынок новых азиатских брендов. Цены на зимнюю резину подтянулись за ростом спроса на нее, который был обусловлен новыми ограничениями на эксплуатацию шин не по сезону и восстановленных шин», — отметили эксперты.

Ранее Минприроды захотело ужесточить экосбор для импортеров шин для легковых автомобилей. Власти намерены собирать деньги с продавцов товаров, ввезенных из-за рубежа, еще до их выпуска в оборот на территории страны. Сейчас импортеры оплачивают сбор ретроспективно — по итогам прошедшего года. В качестве альтернативы импортерам предлагают самостоятельно утилизировать товар и или заключить соглашение с аккредитованной организацией, которая занимается переработкой.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

      Жители российского города пожаловались на опасные отходы во дворах

      Москвичам пообещали ледяные дожди

      Посол раскрыл истинное отношение жителей Малайзии к россиянам

      В России подешевел флагманский iPhone

      Дипломат прокомментировал «российскую угрозу» для Латвии

      На Украине уволили заместителя министра энергетики

      В МИД ответили Украине на слова об отсутствии пленных в сбитом Ил-76

      Режиссер «Голоса» рассказал об ужасной ошибке на шоу

      В России толпой избили участника СВО на костылях из-за места в баре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше