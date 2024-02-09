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19:25, 9 февраля 2024Путешествия

В российском городе нашли секс-отель с магазином белья и интимных игрушек

Кадр: Telegram-канал Mash

В Перми нашли секс-отель, который появился во дворе департамента образования города. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что заведение работает круглосуточно, а номера никогда не пустуют и стоят недорого. Отель предлагает 20 комнат, каждая из них в определенной тематике. Так, постояльцы могут отдохнуть в номерах, стилизованных под Древний Египет или космос. Кроме того, в гостинице доступно помещение для БДСМ-практик.

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На ресепшене есть магазин, в котором продаются эротическое белье и интимные игрушки. «Для особо скрытных или важных гостей предусмотрена максимальная маскировка и вызов девочек по договоренности», — сказано в публикации.

По данным канала, сотрудникам департамента образования Перми, во дворе которого открылся отель, гости заведения не мешают.

Ранее туристическая компания в Башкирии пригласила россиянок отправиться в однодневную поездку с названием «Тур для дур», созданную исключительно для девушек. В программе — баня с парилкой, катание на лошадях и снегоходах.

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      Мария Борисова
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