В российском городе нашли секс-отель с магазином белья и интимных игрушек

В Перми нашли секс-отель, который появился во дворе департамента образования города. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что заведение работает круглосуточно, а номера никогда не пустуют и стоят недорого. Отель предлагает 20 комнат, каждая из них в определенной тематике. Так, постояльцы могут отдохнуть в номерах, стилизованных под Древний Египет или космос. Кроме того, в гостинице доступно помещение для БДСМ-практик.

На ресепшене есть магазин, в котором продаются эротическое белье и интимные игрушки. «Для особо скрытных или важных гостей предусмотрена максимальная маскировка и вызов девочек по договоренности», — сказано в публикации.

По данным канала, сотрудникам департамента образования Перми, во дворе которого открылся отель, гости заведения не мешают.

Ранее туристическая компания в Башкирии пригласила россиянок отправиться в однодневную поездку с названием «Тур для дур», созданную исключительно для девушек. В программе — баня с парилкой, катание на лошадях и снегоходах.