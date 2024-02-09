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12:56, 9 февраля 2024Из жизни

В российском регионе тракториста затянуло в кормораздатчик

В Свердловской области сотрудника молочной фермы затянуло в кормораздатчик

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудника молочно-товарной фермы в Свердловской области затянуло в кормораздатчик во время работы, сообщает РЕН ТВ. В результате он получил не совместимые с жизнью травмы.

Известно, что 29-летний россиянин работал трактористом-машинистом в деревне Фомина. 7 февраля он отправился чистить механизм кормораздатчика, но в какой-то момент машина затянула его внутрь.

По данным источника, рабочий нарушил требования правил безопасности. Он не заглушил двигатель машины и не отключил привод отбора мощности кормораздатчика, когда приступил к работе. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 20-летнего работника затянуло в шлифовальную машину. Сотрудник предприятия чистил шлифовальную машину и проверял ее исправность, когда она внезапно заработала.

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      Анастасия Алимпиева
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