В российском регионе студенты массово ушли с лекции Мизулиной

Студенты Казанского университета массово ушли с лекции Мизулиной

Студенты Казанского федерального университета массово покинули зал во время выступления главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Видеозапись, изначально опубликованную изданием «Гроза» (признано в России иностранным агентом), разместила «Газета.ру».

На кадрах видно, как группа людей покидает зал, когда на сцене находится Мизулина.

На встрече со студентами Мизулина поспорила с одним из них об уехавших из страны россиянах, практике написания доносов и использовании нецензурной лексики в искусстве. Короткие видеоролики опубликовал Telegram-канал «КазаньДА».

Ранее Мизулина приехала в Екатеринбург, где выступила перед школьниками и студентами. Также она прошлась по улицам города, закрашивая попавшиеся по пути объявления с рекламой наркотиков. Охранявшему одно из зданий мужчине действия главы ЛБИ показались противоправными, и он вызвал полицию.