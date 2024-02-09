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18:42, 9 февраля 2024Россия

В российском регионе студенты массово ушли с лекции Мизулиной

Студенты Казанского университета массово ушли с лекции Мизулиной
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Студенты Казанского федерального университета массово покинули зал во время выступления главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Видеозапись, изначально опубликованную изданием «Гроза» (признано в России иностранным агентом), разместила «Газета.ру».

На кадрах видно, как группа людей покидает зал, когда на сцене находится Мизулина.

На встрече со студентами Мизулина поспорила с одним из них об уехавших из страны россиянах, практике написания доносов и использовании нецензурной лексики в искусстве. Короткие видеоролики опубликовал Telegram-канал «КазаньДА».

Ранее Мизулина приехала в Екатеринбург, где выступила перед школьниками и студентами. Также она прошлась по улицам города, закрашивая попавшиеся по пути объявления с рекламой наркотиков. Охранявшему одно из зданий мужчине действия главы ЛБИ показались противоправными, и он вызвал полицию.

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      Алан Босиков
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