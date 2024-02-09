В США назвали кандидата в президенты США от демократов вместо Байдена

Рамасвами призвал готовиться к выдвижению Обамы от демократов вместо Байдена

Кандидатом на выборах от Демократической партии станет бывшая первая леди США Мишель Обама, которая займет место президента США Джо Байдена. Об этом заявил американский политик Вивек Рамасвами на своей странице в социальной сети X.

«Байден не будет кандидатом от демократов. Готовьтесь к Мишель Обаме», — написал он.

По словам политика, Байден не может участвовать в выборах, поскольку Минюст США выпустил доклад о его ненадлежащем обращении с секретными документами. Он подчеркнул, что «сам этот факт препятствует ему быть кандидатом в президенты», поэтому Демократическая партия отстранит Байдена от президентской гонки.

Ранее Рамасвами высмеял Байдена из-за ношения галстука в цветах флага Украины. Он отметил, что даже украинский лидер, в отличие от американского президента, не носит такое, что многое говорит о больной психологии их взаимоотношений.