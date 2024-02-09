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19:13, 9 февраля 2024Мир

В США заявили о неминуемой потере Украиной территорий

Политолог Миршаймер: США продолжают давать деньги Украине, но ВСУ уже обречены

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неминуемо сдадут новые территории даже после получения пакета военной помощи от США. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Миршаймер прокомментировал процесс выделения военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что даже в случае одобрения пакета эти деньги лишь способствуют продолжающейся катастрофе.

«Предполагается, что эти деньги [пакет помощи от США] помогут Украине приобрести новые территории, но она не победит. Украина только потеряет новые территории», — заявил политолог. Он также призвал обратить внимание на расстановку сил и отметил, что ВСУ обречены на потерю территорий.

Миршаймер добавил, что пакет финансовой помощи Евросоюза был направлен на поддержание работы госаппарата, в то время как пакет помощи США направлен на продолжение военного конфликта. Он подчеркнул, что считает более разумным начать мирное урегулирование конфликта.

Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу ORF назвал прекращение помощи США фатальным для Украины. По его словам, речь идет не просто о материальной помощи, боеприпасах и оружии, а о финансовых средствах, чтобы обеспечить выживание Украины.

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      Юрий Леонов
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