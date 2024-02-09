В США заявили о неминуемой потере Украиной территорий
Вооруженные силы Украины (ВСУ) неминуемо сдадут новые территории даже после получения пакета военной помощи от США. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Миршаймер прокомментировал процесс выделения военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что даже в случае одобрения пакета эти деньги лишь способствуют продолжающейся катастрофе.
«Предполагается, что эти деньги [пакет помощи от США] помогут Украине приобрести новые территории, но она не победит. Украина только потеряет новые территории», — заявил политолог. Он также призвал обратить внимание на расстановку сил и отметил, что ВСУ обречены на потерю территорий.
Миршаймер добавил, что пакет финансовой помощи Евросоюза был направлен на поддержание работы госаппарата, в то время как пакет помощи США направлен на продолжение военного конфликта. Он подчеркнул, что считает более разумным начать мирное урегулирование конфликта.
Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу ORF назвал прекращение помощи США фатальным для Украины. По его словам, речь идет не просто о материальной помощи, боеприпасах и оружии, а о финансовых средствах, чтобы обеспечить выживание Украины.