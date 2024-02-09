Политолог Миршаймер: США продолжают давать деньги Украине, но ВСУ уже обречены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неминуемо сдадут новые территории даже после получения пакета военной помощи от США. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Миршаймер прокомментировал процесс выделения военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что даже в случае одобрения пакета эти деньги лишь способствуют продолжающейся катастрофе.

«Предполагается, что эти деньги [пакет помощи от США] помогут Украине приобрести новые территории, но она не победит. Украина только потеряет новые территории», — заявил политолог. Он также призвал обратить внимание на расстановку сил и отметил, что ВСУ обречены на потерю территорий.

Миршаймер добавил, что пакет финансовой помощи Евросоюза был направлен на поддержание работы госаппарата, в то время как пакет помощи США направлен на продолжение военного конфликта. Он подчеркнул, что считает более разумным начать мирное урегулирование конфликта.

Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу ORF назвал прекращение помощи США фатальным для Украины. По его словам, речь идет не просто о материальной помощи, боеприпасах и оружии, а о финансовых средствах, чтобы обеспечить выживание Украины.