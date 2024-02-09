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00:12, 9 февраля 2024Наука и техника

Раскрыта неожиданная польза «Виагры»

Фото: artem evdokimov / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университетского колледжа Лондона раскрыли неожиданную пользу препарата против эректильной дисфункции «Виагра» (силденафил) в снижении риска деменции и болезни Альцгеймера. Статья опубликована в журнале Neurology.

Исследования с использованием животных показали потенциальную пользу препаратов против эректильной дисфункции, однако данные о людях оставались неубедительными. В новой работе специалисты проанализировали медицинские записи 269 725 мужчин, и обнаружили, что риск развития болезни Альцгеймера был на 18 процентов ниже среднего у тех, кому выписывали рецепт на препараты, содержащие ингибиторы фосфодиэстеразы.

Вероятность заболевания снизилась больше всего у мужчин, которым чаще всего выписывали рецепты. Было показано, что у тех, кому выписывали более 20 рецептов, риск снижался до 56 процентов. Однако риск болезни Альцгеймера был немного выше у тех, кому выписывали более 50 рецептов, — 65 процентов относительно контроля.

Кроме «Виагры» в исследовании использовались такие препараты, как аванафил, варденафил и тадалафил.

Первоначально силденафил был разработан для лечения стенокардии и высокого кровяного давления. Ингибиторы фосфодиэстеразы расслабляют вены и артерии, улучшая кровоток в мозге. Дальнейшие исследования показали, что эти препараты повышают уровень соединения под названием циклический гуанозинмонофосфат, что также может помочь защитить клетки мозга.

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      Александр Еникеев
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