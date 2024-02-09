Визовый центр Испании возобновил работу в одном российском городе

«Улететь»: филиал визового центра Испании в Казани возобновил работу

Визовый центр Испании возобновил работу в Казани после восьмимесячной паузы. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь» в пятницу, 9 февраля.

Уточняется, что прием документов на получение визы в страну уже идет. Запись доступна с 12 февраля и до конца месяца.

Кроме того, известно, что в ближайшее время планируют открыться филиалы визового центра Испании еще в двух российских городах: Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) захотела увеличить стоимость шенгенской визы для туристов с 80 до 90 евро (с 7,8 до 8,7 тысячи рублей) для взрослых. Уточняется, что для детей стоимость въездного документа решили повысить с 40 до 45 евро (с 3,9 до 4,4 тысячи рублей). Предложение открыто для обсуждения гражданами Европы до 1 марта 2024 года.