Французский политик Филиппо: интервью Путина — прорыв информационной блокады

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало прорывом информационной блокады Запада. Об этом ТАСС заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Необходимо, чтобы международная аудитория слышала другие голоса по поводу конфликта [на Украине]», — констатировал он.

Он подчеркнул, что если общественность будет слышать только версию НАТО, то это приведет к третьей мировой войне, поскольку западные страны только и призывают к безудержной помощи Киеву любой ценой и все новым поставкам вооружений. «Очевидно, что Киев не может победить. Поэтому это интервью так важно», — отметил политик.

По словам Филиппо, двухчасовая длительность интервью позволила глубоко раскрыть затронутые проблемы. «Путин говорил прямо, это чувствовалось. Слушать его было очень интересно. (...) Я считаю Карлсона смелым человеком, настоящим профессионалом. Он не избегал острых тем, не стремился угодить собеседнику», — резюмировал он.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что после интервью российского лидера Карлсону западное общество может начать сомневаться в истинности заявлений о России. Однако он уточнил, что не стоит ожидать моментальных последствий.