Описан возможный эффект интервью Путина Карлсону

Политолог Асафов: интервью Путина может иметь положительный эффект для России

Эффект от интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может быть не моментальным, но достаточно позитивным, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он не исключил, что западное общество может начать сомневаться в истинности заявлений о России.

«Это интервью даст возможность американцам посмотреть на Россию, на президента, на важные исторические предпосылки через другую оптику, что очень важно. Не думаю, что стоит ждать каких-то моментальных последствий, что это как-то повлияет на конгрессменов, но общество может начать задавать вопросы: если действительно ситуация выглядит так, а не иначе, может, и в других заявлениях властей есть искажения?» — допустил политолог.

Асафов также заметил, что не стоит ограничивать круг зрителей этого интервью американскими гражданами. По его мнению, смотреть его будут во многих странах мира, что может дать положительный эффект по деконструкции мифа о российской угрозе, регулярно описываемого в западных СМИ.

«Процессы, которые мы наблюдаем, и так свидетельствуют о том, что мир меняется. Конечно, он не вернется к прежним понятным нам категориям, блокам и союзам. Но ситуация уже меняется. Что еще должно произойти, чтобы отношения между странами и политиками изменились — вопрос. Но открытые шаги навстречу друг другу безусловно приближают нормализацию», — заключил Асафов.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в соцсети X (бывшая Twitter) в аккаунте журналиста. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.

После публикации разговора российский президент и американский журналист стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях. Также об интервью Путина Карлсону написали ведущие мировые СМИ.