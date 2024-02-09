Волочкова вспомнила роман с Джимом Керри

Балерина Волочкова вспомнила, что Джим Керри признался ей в любви

Российская балерина Анастасия Волочкова вспомнила свой роман с известным канадско-американским актером и комиком Джимом Керри. Об этом она рассказала в эфире RuTube-шоу «Пусти переночевать».

На момент знакомства с актером балерина состояла в отношениях с предпринимателем Сулейманом Керимовым. Артистка поделилась, что Керри сразу признался ей, что влюблен. «Но мы честно друг другу сказали о том, что не сможем быть вместе, потому что он не оставит Голливуд, а я не оставлю Россию, не оставлю Большой театр… Это был такой чистосердечный разговор», — поделилась Волочкова.

Однако, по словам балерины, они с Керри продолжили общаться. «А когда я уже рассталась с Сулейманом, у меня были гастроли с Большим театром в Америке, в штате Вейл. И вот там мы с Джимом встретились, и у нас уже тогда начался роман», — вспомнила она, отметив, что в тот период актер подарил ее дочери на день рождения большую коробку кукол.

Позже общение пары прекратилось, так как у Керри были новые отношения. «У меня есть связь с продюсером Бобом ван Ронкелем. Поэтому если что, я могу всегда его найти», — сказала артистка.

Ранее сообщалось, что Анастасию Волочкову обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей за хождение в туалет под елку на собственном участке.