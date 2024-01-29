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10:50, 29 января 2024Культура

Волочкову обязали выплатить штраф за хождение в туалет на собственном участке

Волочкова выплатит 40 тысяч рублей за хождение в туалет под елку у своего дома

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российскую балерину Анастасию Волочкову обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей за хождение в туалет пол елку на собственном участке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кадры с этим инцидентом опубликовала соседка танцовщицы экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская. Позже она подала на Волочкову в суд из-за оскорблений, а также отсудила у балерины 360 тысяч рублей.

Спустя время Любомская вновь обратилась в инстанцию с требованием обязать танцовщицу возместить траты исполнительницы на адвоката. Суд постановил взыскать с Волочковой еще 40 тысяч рублей.

Ранее российский певец Прохор Шаляпин прокомментировал слухи об алкоголизме балерины фразой «не за ваш счет пьем».

В середине января Волочкова решила обратиться в полицию после появления в интернете скандального видео с ее участием. На опубликованном ролике видно, как пара танцует, в какой-то момент российский актер Никита Джигурда становится перед Волочковой на колени, стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Балерина при этом не сопротивляется и с улыбкой разводит руками. После этого актер несколько раз схватил Волочкову за грудь.

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      Анастасия Астахова
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