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12:47, 21 января 2024Культура

Шаляпин ответил на слухи об алкоголизме Волочковой фразой «не за ваш счет пьем»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что Анастасия Волочкова не несет опасности обществу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский певец Прохор Шаляпин прокомментировал слухи об алкоголизме балерины Анастасии Волочковой фразой «не за ваш счет пьем». Его слова приводит Starhit.

Артист добавил, что танцовщица не несет опасности обществу, а также подчеркнул, что употреблять или не употреблять спиртное — ее личное дело.

«Друзья, не за ваш счет пьем, едим, танцуем. Но я соглашусь, что надо уметь себя держать в руках, контролировать поведение. Но Настя безвредная, никому ничего плохого не сделала. Спровоцировать можно любого. Вы что, никогда не ругались с бортпроводниками? Никогда не рычали в магазине или на почте? Мы такие же люди. Просто на артистов обращают внимание и сразу об этом пишут», — отметил исполнитель.

Ранее Волочкова решила обратиться в полицию после появления в интернете скандального видео с ее участием, на котором российский актер Никита Джигурда стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини.

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